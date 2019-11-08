Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildiMALATYA - Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından Malatya girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi

MALATYA - Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından Malatya girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti. Jandarma ekipleri, Malatya girişinde bulunan Kömürhan Köprüsü girişinde bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu. Araçta narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramalarda eşyalar arasına gizlenmiş 6 ton kıyılmış tütün, 5 bin 350 karton makaron, bin 650 adet pipo tütünü, 350 paket kaçak sigara ve 78 adet makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi

Diyarbakır, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu
Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Ankara'ya giden kamyonda 6 ton kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]