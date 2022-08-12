OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; CİNAYET HESAPLAŞMASI ÇIKTI

Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiği otobüsten indikten saniyeler sonra hafif ticari araçtan tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Nazmi Kaplan'ın (46) öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.Yapılan araştırmada cinayet şüphelileriyle Nazmi Kaplan'ın ailesi arasında otomobil alım satımı nedeniyle alacak borç anlaşmazlığı olduğu, bu nedenle çıkan tartışma sonucu 1 kişinin öldürüldüğü tespit edildi. Nazmi Kaplan'ın da bu cinayet nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Manavgat D-400 kara yolu otogar kavşağında 8 Ağustos saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen otobüsten inen yolcu, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Otobüsü takip ettiği belirtilen hafif ticari araçtan tabancayla açılan 3 el ateşte başından vurulan yolcu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Nazmi Kaplan adına alınan biletle otobüste yolculuk yaptığı belirlendi. Yanında bavulu ve el çantası bulunan ölen kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan kimlik tespitinin ardından ölenin evli ve 4 çocuk babası Nazmi Kaplan olduğu anlaşıldı. Nazmi Kaplan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

ALACAK BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Cinayetle ilgili savcılık soruşturmasına başlanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için de polis harekete geçti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada saldırının gerçekleştirildiği aracın plakası tespit edildi. Kiralık olduğu belirlenen araçta bulunan şüpheliler ve cinayetin failinin kimliği de ortaya çıkarıldı. Polis kimliği açıklanmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını hızlandırdı.

CİNAYET HESAPLAŞMASI

Yapılan araştırmada ise cinayet şüphelileriyle Nazmi Kaplan'ın ailesi arasında otomobil alım satımı nedeniyle alacak borç anlaşmazlığı olduğu, bu nedenle çıkan tartışma sonucu 1 kişinin öldürüldüğü tespit edildi. Nazmi Kaplan'ın da cinayet hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğünü değerlendiren polis, soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)

-ARŞİV GÇRÜNTÜLERLE

Haber Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)