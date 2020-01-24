Diyarbakır'dan Elazığ'a Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'dan Elazığ'a Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır'dan Elazığ'a Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'da çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'dan Elazığ'a Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'da çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Diyarbakır'dan 20, 112 ambulansı ve bu ambulanslarda görevli personeller, 6 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile yanında tam set konstrüksiyonlu tip şişirilebilen personel barınma çadırı, 2 konteyner iç üniteleriyle birlikte, jeneratör ve çadır deprem bölgesine sevk edildi.


Vatandaşlar sur diplerinde beklediler


Öte yandan yaşanan deprem sırasından Diyarbakırlı vatandaşlar sokağa dökülerek Sur diplerinde ve ara sokaklarda ateş yakıp beklemeye başladı. Bir süre dışarıda bekleyen vatandaşlar daha sonra evlerine dönerken, evlerinde depreme yakalanan çocukların korku anları kamaraya yansıdı. - DİYARBAKIR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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