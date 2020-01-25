Diyarbakır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'dan deprem bölgesine sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'dan deprem bölgesine sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler enkaz altlarında kalan vatandaşların kurtarılması için çaba harcıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Diyarbakır'dan deprem bölgesine anında çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edilirken, ilerleyen saatlerinde ekiplerin sayıları iki katına çıkarıldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 6 tam donanımlı UMKE aracı, 26 ambulans 30 UMKE personeli ile 78 sağlık personeli bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor.

(Sedat Irmak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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