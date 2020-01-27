Diyarbakır'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika

Diyarbakır'dan Elazığ'a yardım seferberliği

7 saat önce

Diyarbakır'da 37 yıldır faaliyet gösteren Tat Unlu Mamulleri, bir gün boyunca ürettikleri ekmekleri Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Diyarbakır'dan Elazığ'a yardım seferberliği, System.String[]

Diyarbakır'da 37 yıldır faaliyet gösteren Tat Unlu Mamulleri, bir gün boyunca ürettikleri ekmekleri Elazığ'daki depremzedelere gönderdi. Tat Unlu Mamulleri Personel Müdürü Volkan Akkaya, "Tat Unlu Mamulleri olarak bir gün boyunca ürettiğimiz ekmekleri deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye nefesini tutarak acı olaydan saatler sonra gelecek umutlu haberlerini bekliyor. Bir yandan da Elazığ'ın acılarını sarmak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlar yardım hazırlıkları yapıyor. Yardımlar bütün kentlerde valilik ve belediyeler tarafından organize ediliyor. Diyarbakır'da da 37 yıldır faaliyet gösteren ve yardımlar konusunda ön ayak olan iş adamı Mecit Akkaya'ya ait Tat Unlu Mamulleri, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılması için Diyarbakır Valiliği koordinesinde gün boyu ürettikleri ekmekleri Elazığ'a gönderdi.


Fırında özenle hazırlanan ekmekler servis araçlarına yüklenerek Elazığ'a gönderilirken, ekmekler servis minibüslerine yüklenmeden önce açıklamada bulunan Tat Unlu Mamulleri Personel Müdürü Volkan Akkaya, "Diyarbakır valiliği ve belediye başkanlığına Elazığ'daki depremzedelere yardımda bulunmak istediğimizi illettik. İsteğimiz kısa sürede kabul edildi. Bizlerde Tat Unlu Mamulleri olarak bir gün boyunca ürettiğimiz ekmekleri deprem bölgesine gönderiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.


Yapılan açıklamanın ardından ekmekler özenle servis minibüslerine bindirilerek deprem bölgesine doğru yola çıktı. Diyarbakırlı esnafın yaptığı örnek davranış ise taktirle karşılandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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