Üye Girişi
DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU - Son Dakika

DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU

13.07.2021 12:54

? Eyüpsultan Belediyesi, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 100 genç için gezi düzenledi.

? Eyüpsultan Belediyesi, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 100 genç için gezi düzenledi. İstanbul'u gezen gençler hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de ardından organize edilen boğaz turu etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu projeyi devam ettireceklerini söyledi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği'nin iş birliğinde, Diyarbakır'dan 100 genç İstanbul'da misafir edildi. İstanbul'u ilk defa görecek olan Diyarbakırlı gençler İsfanbul Tema Park Eğlence Merkezinde eğlendikleri, Ayasofya'nın yanında Süleymaniye ve Eyüp Sultan Camii'ni de gezdikleri etkinlikte keyifli anlar geçirdi. Boğaz turu ile devam eden geziye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Tüm çocukları tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden Köken, İstanbul'un tarihi yapıları hakkında da bilgi verdi.

'MUTLULUKLARINA DİYECEK YOK'

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz inşallah. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak 100 gencimizi İstanbul'a getirdik. Sabah Eyüpsultan Camii'nin avlusunda bir kahvaltı ile başladılar. Şimdi de vapur gezisi ile devam ettiriyorlar. Yarın da turlarına devam edecek, ardından Diyarbakır'a dönecekler. Çocukların yanına tek tek gittim. Sabah da görüştüm hepsiyle. Mutluluklarına diyecek yok. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü çocuklarımız da gördü. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin gözbebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim gözbebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi. Belki bir daha fırsat bulamayacaklar' diye konuştu.

Projenin amacı hakkında bilgi veren ve hedeflerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

'Projemizin amacı, kadim şehirlerimizi gençlerimizle buluşturmak. Yıllarca imparatorluklara ev sahipliği yapmış bir medeniyet. Doğu'daki çocuklarımız, gençlerimiz, başka fikirlerin ve ideolojilerin etkisi altında yanlış bilgilere sahip olabiliyorlar. Gelsinler, görsünler. Türkiye'nin her tarafında her şey aynı. Oradaki anadolu lisesi ile buradaki Anadolu lisesinin bir farkı yok. Onu da görüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kervanın devam ettireceğiz.'

AYASOFYA'YI GEZDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Diyarbakır'dan gelen İklim Kartal ilk defa İstanbul'a geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, 'Çok eğlendim, çok mutlu oldum. İstanbul'u gezdim, ülkemin bir memleketini gördüm. Tarihi eserleri gördüm, tanıdım. Çok memnun oldum' dedi.

Eyüp Furkan Eşlik ise, 'Bizi davet ettiler, biz de geldik. İstanbul'u gezdirdiler bize ve çok iyi ilgilendiler. Bugün Ayasofya Camii'ni gördük, İsfanbul'u gezdik. Özellikle Ayasofya'yı gezdiğim için çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU
DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU
DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU
DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU
DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı 14:31 Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Çinli baba, kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu 12:08 Çinli baba, kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları 11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti 11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti

Son Dakika Haberleri
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti         
14:30
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TURU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement