Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul - Son Dakika

Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul

07.04.2021 19:06

Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown'dan tam burslu kabul aldı.

Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul

DİYARBAKIR - Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown'dan tam burslu kabul aldı.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti. Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesinden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi'nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümlerine, Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji mezunları dünyanın zirvesindeki üniversitelerde

Bahçeşehir Kolejinin Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına bu yıl da yeni mezunlar katıldı. 2020-21 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldılar. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50'yi aşkın üniversitede 120'yi aştı.

"Türkiye'de bu yıl Harvard'a sadece bizim okulumuzun öğrencisi kabul aldı"

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji kurucusu Zeki Esen, çocukların yurt dışı kabullerini sağlamak için bunların hem sosyal sorumluluk projelerini hem de okuldaki yaptıkları etkinlikleriyle ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Esen, "Beceri kazanma, robotik yarışmalarında bu çocuklarımızın CV'leri hazırlandı. Saat farkından dolayı geceli gündüzlü çalışıldı. Bu başarıdan gerek Bahçeşehir Koleji olarak gerek Diyarbakır olarak gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi bu okullara 5 yıldır hazırlıyoruz. Bu başarıyı bekliyorduk. Harvard'da iki öğrenci kabul aldı. Nitekim Türkiye'de bu yıl Harvard'da sadece bizim okulumuzun öğrencileri kabul aldı. Bu bizim için büyük bir gurur. Aynı zamanda Brown Üniversitesine de bir öğrencimiz kabul aldı. Bunun devamı da var. Muhtemelen yurt dışı kabullerinde öğrenci sayımız 10'a yakın olacak. Kanada, Amerika ve Avrupa'daki okullara öğrenci gönderiyoruz" dedi.

"Haberi aldığımda inanamadım"

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tam burslu kazanan Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Nehir Toklu, "Çok istediğim bir üniversiteydi. Hedeflediğimden daha da yüksekti. İlk haberi aldığımda çok sevindim. İnanamadım. Bu kabullerin Diyarbakır'dan olması beni daha da sevindirdi. Çalışmamızın karşılığını aldık diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

"5 sene boyunca hedeflediğimiz bir şeydi"

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, kendisine sürekli alanlar ve fırsatlar oluşturmaya çalıştığını söyleyerek, "5 sene boyunca hedeflediğim bir şeydi. Küçüklüğümden beri müzisyenlik yapıyorum aynı zamanda yapay zekaya çok ilgiliyim. Bu ikisini birleştiren bir çalışma alanı bulmaya çalıştım kendime. Bu da şu anda Türkiye'de çok mümkün değil. Brown Üniversitesinde Open Graduate Education Programı var. Bu program dahilinde branşlardan dersler alınabiliyor. Bu bahsettiğim programlar üzerine araştırmalar yaptım. Bunun üzerine yazılar yazdık ve sınavlara girdik. Aslında burada ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli. Benim için aslında bu sürecin en önemli olaylarında biri de; 'Nerede olursanız olun kesinlikle istediğinizi yapabilirsiniz'" şeklinde konuştu.

"Küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölüm"

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci rol modellinin Aziz Sancar olduğunu söyleyerek, "Biyoloji aslında benim küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölümdü. Çünkü çevre, doğa, insanlar, hayvanlar ilgimi çeken şeylerdi. Babamın da doktor olması bu hedefimde etkili bir faktördü. Biyoloji alanında çalışmalarımı yürütebileceğim en iyi yer Harvard'tı. Bu yüzden liseye başlamadan önce burayı hedefledim. Bunun için de çalışmalar yaptım. Bilim alanında çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Diyarbakır'ı orada temsil edeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul
Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul
Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul
Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul

Harvard Üniversitesi, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız
Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi         
19:05
Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım         
18:07
ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu         
17:52
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti         
17:09
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 19:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei