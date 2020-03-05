Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Hz. Ebubekir Camisi önünde düzenlenen törenle, Silvan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Silvan Şubesi iş birliğiyle hayırseverlerin de desteğiyle toplanan gıda, yatak, çocuk giysisi ve diğer yardımlardan oluşan malzemeleri taşıyan 2 tır dualarla yola çıktı.

İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, yaptığı konuşmada, İdlib kentindeki mazlumlara yardım göndermek için toplandıklarını belirterek, bu yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Koç, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Törene, Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İlçe Müftüsü İlhan Günay, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır, Silvan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]