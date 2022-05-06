Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı

06.05.2022 14:14

Diyarbakır'dan ilk seferine başlayan raybüs, Batman'da törenle karşılandı.

Diyarbakır'dan ilk seferine başlayan raybüs, Batman'da törenle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'nin ilk seferine başlaması dolayısıyla Batman Garı'nda tören yapıldı.

Diyarbakır ile Batman arasında günlük karşılıklı 4 sefer yapacak raybüsün hizmete başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, TCDD Taşımacılık AŞ Malatya Bölge Müdürü Muzaffer Koç, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından Vali Şahin ve beraberindekiler Diyarbakır'dan yola çıkan ve Batman'a ulaşan yolcuları karanfillerle karşıladı.

Vali Şahin, raybüs seferlerinin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Batman ve Diyarbakır arasında büyük bir yolcu sirkülasyonu olduğunu belirten Şahin, seferlerde yenilenen tren setleriyle kalitenin artırıldığını söyledi.

Şahin, kalite artışıyla yolcu kapasitesinin de artacağına işaret ederek, yapılan çalışmalarla yolculuk sürenin de azalmasını beklediklerini aktardı.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir de böyle güzel bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı

YORUMLAR
500
Raybüs treninin ilk yolcuları Batman'da karanfillerle karşılandı Raybüs treninin ilk yolcuları Batman'da karanfillerle karşılandı DİYARBAKIR - Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı DİYARBAKIR - Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:04:59. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement