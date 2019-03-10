Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan İnsanın İçini Isıtacak Görüntüler

Diyarbakır'dan İnsanın İçini Isıtacak Görüntüler

1 saat önce

Diyarbakır'da bir grup gönüllü, yalın ayak gezip kağıt toplayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Diyarbakır'dan İnsanın İçini Isıtacak Görüntüler, System.String[]
Diyarbakır'da bir grup gönüllü, yalın ayak gezip kağıt toplayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kağıt toplayan çocukları mağazaya götüren gönüllüler baştan aşağı giydirirken, çocukların mutluluğu 'iyi insanlar iyi ki varlar' dedirtti.

Sosyal medya üzerinden 'Çocuklar Üşümesin' topluluğu altında birleşen bir grup genç, kentin farklı noktalarında özellikle kağıt toplayan çocuklar için anlamlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. En son önceki gün grup üyesi iki genç kız, sokakta kağıt toplayan çocuklarla bir araya geldi. Soğuk havada kimisinin yalın ayak yürümesi nedeniyle ayaklarında yara olan çocukların yanına giden gönüllüler, bir süre sohbet ettikten sonra çocuklarla birlikte mağazanın yolunu tuttu. Kendi elleri ile çocukların ayaklarına çorap giydiren gönüllüler, daha sonra onların istedikleri tüm ürünleri alarak kendilerine hediye etti. Yapılan yardımdan sonra çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, ortaya çıkan görüntüler 'iyi insanlar iyi ki varlar' dedirtti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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