Diyarbakır'dan İzmir'e giden arama kurtarma ekipleri, evlerine döndü - Son Dakika

İZMİR'deki depremden sonra Diyarbakır'dan bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından evlerine döndü. Vali Karaloğlu, ekiplere, gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'dan bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla görev yerlerine döndü. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ekipleri makamında ağırlayarak, verdikleri mücadeleden ötürü teşekkürlerini illeti. Valilik toplantı salonunda yapılan görüşmede, Vali Karaloğlu, depremin olduğu andan itibaren ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade ederek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'de faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Daha önce depremi yöneten bir vali olarak, arama kurtarma çalışmalarının önemli olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Millet olarak bir felaketle karşılaştığımız zaman bir ve beraber olmayı bilen, birbirimize yardım etmeyi, yardıma koşmayı bilen bir milletiz. Bu özelliğimizi inşallah muhafaza edeceğiz. Milletimiz nasıl Van 'a ve Elazığ 'a koştuysa bu sene de İzmir depreminde yine millet olarak kenetlendik. İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarabilmek için Diyarbakır'da imkanlarımız ölçüsünde İzmirli kardeşlerimizin yanında yer alma gayretimiz oldu. Depremi yönetmiş bir vali olarak, en önemli konu arama kurtarmadır. İlk saatler, ilk günler çok kıymetli ve değerlidir. Çünkü enkaz altında yaşam mücadelesini veren insanlar vardır onları orada sağ kurtarmak çok kıymetlidir" dedi.'EKİPLERİMİZE DİYARBAKIRLILAR ADINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM'

Diyarbakır'dan AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ekibiyle birlikte 4 araçla askeri uçakla İzmir'e gittiklerin anlatan Vali Karaloğlu, "Bu araçlar tam donamlı araçlar. İçerisinde teknik ekipmanın olduğu, arama kurtarma araçlarıyla beraber tüm ekiplerimiz faaliyetlere katıldı. Diyarbakır'da gönderdiğimiz ekiplerimiz 3 vatandaşımızı sağ olarak kurtardılar ve maalesef 8 vatandaşımızın cansız bedenini enkazda çıkardı. Ekiplerimize Diyarbakırlılar adına teşekkürlerimi iletiyorum. 91'inci saatte canlı olarak bulanan Ayda bebeğin kurtarılmasında bizim AFAD ekibimiz ve diğer illerden genel ekiplerle beraber ortak çalışmada bulundu. Bu da güzel bir olaydı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu an İzmir'de, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri devam ediyor. Kurulan aşevinde her gün 5 bin depremzedeye sıcak yemek çıkarmaya devam ediyor. İhtiyaç olduğu müddetçe İzmir'de var olmaya devam edeceğiz. İzmir'deki depremzedelere için ayni yardımları kabul ediyoruz. Şu an elimizde bir miktar yardım var. Bugün yarın inşallah deprem bölgesine göndermiş olacağız" diye konuştu.