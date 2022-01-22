Diyarbakır'dan saman getiren TIR, Kars'ın karlı yolunda rampada kaldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'dan Kars'a saman taşınan TIR, karlı yolda rampada kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri ise kepçeye bağlı halatla TIR'ı çekti.

Kars'ta etkili olan kuraklık nedeniyle merkeze bağlı Hacıhalil köyünde yetiştiricilik yapan Ayhan Ünaydın, Diyarbakır'dan 14 ton saman aldı. TIR'a yüklediği samanı köye getiren sürücü Cemal Çetinbaş, rampayı çıkamayıp, yolda kaldı. Çetinbaş'ın ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçeye bağlanan halatla çektikleri TIR'ı kurtardı.

Hayvanlarının yemi bittiği için Diyarbakır'dan saman aldıklarını ve taşıdıkları TIR'ın rampada kaldığını anlatan Ayhan Ünaydın, "Yolun bu kadar kaygan olacağını bilmiyorduk, gelirken TIR yolda kaldı. Yetkilileri aradık. Kış memleketi tabi. Biz de burada biraz bekledik ama Allah razı olsun; Özel İdare'den geldiler, yardım ettiler, TIR'ı çıkardılar. TIR yukarı gidiyor" diye konuştu.TIR sürücüsü Cemal Çetinbaş ise "Biz Diyarbakır'dan buraya geldik, Kars'ta mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekipleri bize yardım etmeye geldi, Allah razı olsun onlardan" dedi.