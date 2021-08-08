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Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu - Son Dakika

Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu

08.08.2021 12:56

Diyarbakır son zamanlarda aşı oranı en düşük ve vaka oranı en yüksek iller arasına girdi. Prof. Dr. Recep Tekin, aşı olmayan vatandaşların risk altında olduğunu ve hastanelerde yatan hastalarda 2 doz Biontech aşısı olan hastanın olmadığını belirterek, yatan hastalarda genç kesimin arttığını belirtti.

Vaka sayısında mavi kategorideyken kırmızı kategoriye geçen, önlem ve tedbirler artırılmasına rağmen vatandaşların bunlara uymamasından dolayı her geçen gün vakaların arttığı Diyarbakır'da ortaya çıkan tablo korkutuyor. Aşı oranının düşük olduğu kentte, hastanede doluluk oranı fule yakın hale gelirken, yatan hastalarda 2 doz Biontech aşısı yaptıranların olmadığı ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız veya iki doz veya tek doz Sinovac aşısı olanların olduğunu, bunun dışında tek doz Biontech olanlar yüzde 10'unu oluştururken iki doz Biontech aşısı olup yatan hastanın olmadığını açıkladı.

HASTANELER DOLDU

Hastane doluluk oranına da dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, hastanelerde yer bulamama problemi yaşanacağını kaydetti. Prof. Dr. Tekin, "Vaka sayılarına baktığımızda vaka sayılarımız ve hastanelerde doluluk oranı da arttı. Biz Dicle Üniversitesi olarak ve klinik ile yeni yoğun bakım açtık kliniklerimiz nerdeyse fule yakın gidiyor. Diğer hastanelere baktığımızda da aynı duyumları alıyoruz. Vaka sayıları ve doluluk oranları çok arttı, böyle giderse gerçekten hastanelerde yer bulamayacak hale geliriz, o yüzden şimdiden dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Diyarbakır'da hastaneler gençlerle dolup taştı

"YATIŞLARDA GENÇLER DAHA ÇOK"

Yatan hastalar arasında aşı olmayan, Sinovac aşısı tek ve iki doz olanların yüzde 90'a kadar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Recep Tekin, genç neslin yatışlarının artığını vurguladı. Prof. Dr. Tekin, "Yatan hastaların profiline baktığımızda özellikle genç hastalarda bir artış görüyoruz, yaşlı nüfusta var ama genç nüfusta yatış daha fazla olmaya başladı" diye konuştu.

"2 DOZ BIONTECH AŞISI OLAN YOK"

Yatan hastalar arasında yüzde 90'ı aşısız veya 2 doz Sinovac aşısı olanlar olduğunu hatırlatan Tekin, yüzde 10'luk kesimin tek doz Biontech olduğunu, 2 doz Biontech aşısı olanların hastanede yatışı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Tekin, "Aşı olarak bakacak olursak çoğu aşısız yüzde 80-90 aşısız veya iki doz Sinovac ya da tek doz sinovac olan kişiler. Bunun dışında tek doz biontech olanlar yüzde 5- 10'luk kısmı oluşturuyor. Tek doz biontech aşısı olup yatan hastamız var ama iki doz biontech aşısı olup yatan hastamız yok gibi. Bu da şunu gösteriyor ki özellikle iki doz biontech olmuş kişilerin hastaneye yatış oranı veya yoğun bakıma yatış oranı nerdeyse yok gibi. Özellikle bu iki doz biontech aşısını öncelikle olalım ve bu hastalıktan korunalım" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu

COVIRAN Bereket, Recep Tekin, Diyarbakır, Sinovac, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu - Son Dakika


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