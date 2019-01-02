Diyarbakır'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyatDİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır
'dan Suriye
sınırına askeri sevkiyat
DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ
Caddesi'nden Mardin
'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:05 Kaynak: DHA
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