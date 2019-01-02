Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Diyarbakır'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

34 dakika önce

DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi'nden Mardin'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:04 Kaynak: DHA

Suriye, Diyarbakır, Güncel
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