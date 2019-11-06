Diyarbakır'dan suriye sınırına havan sevkiyatı
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Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatıDiyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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