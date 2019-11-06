Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı

7 saat önce

DİYARBAKIR'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı, System.String[]

DİYARBAKIR'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.


Diyarbakır, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var
Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü Son seçim anketinde büyük sürpriz! Barajı sadece 3 parti aşıyor Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]