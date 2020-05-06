Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek - Son Dakika

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle kurulan psikolojik destek merkezi, Türkiye'ye hizmet vermeye başladı. Psikolojik Destek Merkezi, farklı illerden 3 bin kişiye destek oldu.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçen Psikolojik Destek Merkezi, korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek veriyor. Yerelde Diyarbakır için hizmete geçen destek merkezi, Türkiye çapında yayılarak farklı illerden de vatandaşlara hizmet veriyor. Bugüne kadar 3 bin kişiyle iletişim kurulan merkezde, aile içi şiddet ve problemlerin minimize edilme hedefleniyor. Psikolojik Destek Merkezinde, alanlarında uzman psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar ile 4 çalışma gurubuyla günde 3 vardiya ile 7 gün 24 saat esasına göre destek hizmeti sunuluyor. Vatandaşların yaşadıkları kaygı, endişe ve stresle başa çıkma yöntemleri desteği sağlanırken kimi vatandaşlar ile özel yüz yüze görüşmeler de sağlanabiliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden arama yapılıyor

Psikolojik Destek Merkezinde görevli psikolojik danışman Hayriye Erçetin, Türkiye genelinde aramalar geldiğini dile getirdi. Erçetin, "26 Mart'tan bu yana destek hattı hizmette. Burada 7 gün 24 saat boyunca 3 vardiyalı 4 kişilik gruplarla çalışıyoruz, vatandaşlar aradıkları her saate bize ulaşabiliyor. Şuana kadar 3 bine yakın sayıya ulaştık, genelde iki yönlü arama oluyor, birincisi vatandaşların talebi üzerine gelen aramalar, ikincisi ise karantina içerisinde olan vatandaşları bizler tarafından aranarak herhangi bir problem veya yaşadıkları süreçte kendilerini yalnız hissediyorlar mı diye biz arıyoruz. Hizmet verdiğimiz alan normalde sadece Diyarbakır, ama yaklaşık bir haftadır bizi diğer illerden de arayanlar oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Adıyaman'dan, Rize'den aramalar oldu. Bu aramalara nasıl karşılık verdik, aslında olabildiğince ulaşmaya çalıştık, bizi arayan hiç kimseyi geri çevirmedik, ancak müdahale edilmesi ve daha profesyonel destek verilmesi gereken durumlarda psikolojik destek hattı birimleri olan iller ile görüşerek oralara yönlendirdik. Bizi her yaş grubundan insanlar arayabiliyor, 7'den 70'e herkes arıyor. Bu süreçte ev içi şiddet artıyor, bizlere ise şiddete başvurulmadan önceki süreçte başvuru geliyor. Çocuklarıyla veya eşleriyle problem yaşayarak çatışanlar ulaşıyor. Bu dönemde aile içi şiddet ve psikolojik, fiziksel zarar verecekleri bir dönemdeyiz, buradaki temel amacımız bunları minimize etmek, insanların yalnız olmadıklarına dair destek sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Vatandaşlara gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz"

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım da korona virüs süresince korku ve kaygıları olan vatandaşlara destek sağladıklarını aktararak, şimdiye kadar 3 bin vatandaşa ulaştıklarını kaydetti. Yıldırım, "Vatandaşımızı rahatlatma adına hem sorunlarını hem de aile içi şiddet ile ilgili problemlerine yardımcı olma ve korona virüs ile ilgili korku ve kaygılarını bertaraf etmeye yönelik arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Merkezimizde psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar görev yapıyor. Bunu biz Bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden biri olan psiko-sosyal desteği aslında biz alanda veriyoruz, ancak salgından kaynaklı vatandaş ve personellerimizin sağlığını düşünerek böyle bir merkezi kurduk ve buradan hizmet vermeye çalışıyoruz. Ana merkezimiz yerelde Diyarbakır'dı, ancak vatandaşlarımız il dışından da bizi arıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin vatandaşımız bizi aradı veya biz aradık. Çünkü özellikle bizim hizmet etiğimiz kesim dezavantajlı sosyal ekonomik yokluk çeken engellilerle yaşayan kesim. Bizde hem onları hem de bize ulaşan vatandaşlarımıza gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR