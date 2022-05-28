Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı

28.05.2022 19:26
Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Diyarbakır'dan getirdiği tarihi eserleri Van'da satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan getirdiği tarihi eserleri Van'da satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam etti.

Şüpheli V.O'nun Diyarbakır'da arazide bulduğu Urartu dönemine ait tarihi eserleri Van'a satmak için getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Gürpınar- Gevaş kara yolunda bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen V.O'nun üzerinde yaptığı aramada, 2 insan ve 1 hayvan figürlü tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı, tarihi eserler Van Müzesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı - Son Dakika


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