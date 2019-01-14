Diyarbakır'dan Van'a Yardım Eli

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Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım

Trump'ın Tehdit İçeren Paylaşımına Bir Tepki de CHP'li Öztrak'tan Geldi: Bu Tehditler Bize Sökmez