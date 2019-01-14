Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Van'a Yardım Eli

Diyarbakır'dan Van'a Yardım Eli

2 saat önce

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'da bulunan kelebek hastası çocuklara yardım eli uzattı.

Diyarbakır'dan Van'a Yardım Eli, System.String[]
Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'da bulunan kelebek hastası çocuklara yardım eli uzattı.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan kelebek hastası çocukların ailelerine yardım etmek için kolları sıvadı. Diyarbakır'daki derneklerinden temin ettikleri yardım paketleri ile Van'ın yolunu tutan çalışır, burada kelebek hastası çocuklarla bir araya geldi. Kelebek çocukların aileleri ile de görüşe Çalışır, daha sonra beraberinde getirdikleri ürünleri aileye teslim etti.

Konu ile ilgili bilgi veren Çalışır, "Van'da bulunan kelebek hastası çocuklarımıza destek olmak için kente gittik. Kelebek hastası çocukların aileleri ile görüşüp tecrübelerimizi aktardık. Beraberimizde götürdüğümüz ihtiyaç malzemelerini de aileye verdik. Sadece Diyarbakır değil bölgedeki tüm kelebek çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Van, Güncel
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