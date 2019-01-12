Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Yemen'e Destek

Diyarbakır'dan Yemen'e Destek

1 saat önce

Diyarbakır'da İlim, Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İHVAN-DER) tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir Yemen'e gönderildi.

Diyarbakır'dan Yemen'e Destek, System.String[]
Diyarbakır'da İlim, Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İHVAN-DER) tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir Yemen'e gönderildi.


Dernek Başkanı Ali Saruhan, yaptığı açıklamada, Yemen halkının uzun süredir katlanarak devam eden mağduriyetlerini gidermek adına kermes düzenlediklerini, kermesten gelen bütün gelirlerin İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Yemen'e gönderdiklerini söyledi.

Gönüllülerin evlerinden getirdikleri yemekler ve elbiselerle kermesi yaptıklarını aktaran Saruhan, "Diyarbakır halkı çok teveccüh gösterdi. Yoldan geçenler bile gelip nakit para yardımında bulundular." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli de yardımlarından dolayı İHVAN-DER'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:31 Kaynak: AA

İHH, Diyarbakır, Yemen, Güncel
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