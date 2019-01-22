Diyarbakır'dan Yemen'e Destek
1 saat önce
Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneğince öncülüğündeki faaliyetler kapsamında toplanan 261 bin 665 lira Yemen'e gönderildi.
Diyarbakır İHH
İnsani Yardım Derneğince öncülüğündeki faaliyetler kapsamında toplanan 261 bin 665 lira Yemen
'e gönderildi.
İHH İnsani Yardım Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Veysi Çiçekli
, Yemen'de, saldırıların sürdüğünü söyledi.
Çiçekli, Yemen'de birçok alanda insani kriz yaşandığını, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin bulunduğunu dile getirerek, "Yemen'de yaşanan insanlık krizine sessiz kalamazdık. Yemen'deki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımda bulunabilirsek ne mutlu bize. Başlattığımız yardım kampanyasına Diyarbakır halkı çok destek verdi. Yardım etmek için birbirleriyle yarıştılar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:34 Kaynak: AA
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