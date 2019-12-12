Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

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Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi
6 saat önce
DİYARBAKIR Dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi
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