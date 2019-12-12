Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

6 saat önce

DİYARBAKIR Dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi.

DİYARBAKIR Dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Diyarbakır dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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