Son Dakika › Spor › Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un - Son Dakika Spor
Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un
6 saat önce
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediye spor, Bismil 21Spor'u 1-0 mağlup etti.
Seyrantepe spor tesislerinde Bağlar Belediyespor ile Bismil 21Spor arasında oynanan maçın ilk 45 dakikası 0-0 sonuçlandı. Maçın 84. dakikasında kazanılan penaltıyı Engin Pilavcı gole çevirdi. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 28'e çıkardı. Bismil 21Spor ise 17 puanda kaldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok