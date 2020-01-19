Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un - Son Dakika
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Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor'u 1-0 mağlup etti.

Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediye spor, Bismil 21Spor'u 1-0 mağlup etti.


Seyrantepe spor tesislerinde Bağlar Belediyespor ile Bismil 21Spor arasında oynanan maçın ilk 45 dakikası 0-0 sonuçlandı. Maçın 84. dakikasında kazanılan penaltıyı Engin Pilavcı gole çevirdi. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 28'e çıkardı. Bismil 21Spor ise 17 puanda kaldı. - DİYARBAKIR

Futbol, Bismil, Bağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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