Diyarbakır-Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar-Ek
1 saat önce
Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK(Tür: Yurt)
Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:47 Kaynak: DHA
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