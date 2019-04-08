Diyarbakır-Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar-Ek 2
1 saat önce
Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK 2(Tür: Yurt)
Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK 2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: DHA
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