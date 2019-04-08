Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar-Ek 2

Diyarbakır-Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar-Ek 2

1 saat önce

Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK 2(Tür: Yurt)

Diyarbakır-Dere yatağında aşırı yağışla yükselen suda mahsur kaldılar-EK 2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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