Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Anlaşılmaz Konuşmalar" oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 'Anlaşılmaz Konuşmalar' oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Anlaşılmaz Konuşmalar" oyununu Ordu'da sahneleyecek

6 saat önce

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Anlaşılmaz Konuşmalar" adlı oyununu Ordulu izleyicilerle buluşturacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu,

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Anlaşılmaz Konuşmalar" adlı oyununu Ordulu izleyicilerle buluşturacak.

Andrew Bovell'in yazdığı, Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği oyunun rejisörlüğünü ise Ebru Nil Aydın üstleniyor.

Dekor tasarımı Seyhan Kırca, kostüm tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören, müziği Fırat Akarcalı'ya ait oyunda yakın olanlarla kurulan bağlar bozulurken yabancılarla kurulan sahte, derin ilişkiler anlatılıyor.

"Anlaşılmaz Konuşmalar", Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 1 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de izlenebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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