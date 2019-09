Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda hedef 300 bin seyirci

Bu yıl 300 bin seyirciye ulaşmayı hedefleyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 20 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl sahnelediği oyunlarla 150 bin seyirci çeken Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda, yoğun ilgi sonucu açılan 2 yeni sahne ve hazırlanan 20 oyunla yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

Komedi, drama ve müzikal gibi geniş bir repertuvar hazırlanan tiyatroda, bu yıl 300 bin seyirciye perde açılması hedefleniyor.

"Diyarbakır'da tiyatroya çok yoğun ilgi var"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü, geçen yıl 150 bin seyirciye varan yoğun talep üzerine 2 yeni sahne açmaya karar verdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin çocuk oyunlarının sahneleneceği Oda Tiyatrosu, diğerinin de Kayapınar Kültür Merkezi'ndeki sahne olduğunu ifade eden Eryiğit, sezona 3 Ekim'de Orhan Asena Sahnesinde sahneleyecekleri "Amak-ı Hayal" adlı oyunla başlayacaklarını bildirdi.

Eryiğit, 10 Ekim'de Kayapınar Kültür Merkezi'nde, 14 Ekim'de de Oda Tiyatrosu'ndaki sahnede tiyatroseverlerle buluşacaklarını, oyunların provasının sürdüğünü, kendisinin de yeni sezonda 2 oyunda yer aldığını aktardı.

Bu sezon çocuk oyunlarıyla beraber seyircinin 20 farklı oyun izleyebileceğini kaydeden Eryiğit, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Orhan Asena Tiyatro Festivali'nin son gününde piyano resitali düzenlemiştik. O zaman sahnede kapanış konuşması yaparken seyircilere 3 sahnemiz olacağını duyurmuştum. Onlar da '20 oyun istiyoruz' diye istekte bulunmuştu. Sanırım onların isteklerini karşılayacağız. Repertuvarımız çok geniş. Komedi, drama, müzikal gibi her seyirci profiline uygun bir repertuvar hazırladık. Her kesime, her yaşa hitap edecek oyunlarımız var. Bu yıl seyirci sayısının 300 bine ulaşmasını umut ediyorum. Diyarbakır'da tiyatroya çok yoğun bir ilgi var ve seyirci isteklerini dile getiriyor. Daha çok ve daha fazla sahnede oyun istiyorlar. İsteklerine elimizden geldiğince cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon çok heyecanlıyız."

100 bin çocuğa ulaşacaklar

Eryiğit, tiyatro izlemeyen çocuk kalmasını istemediklerini, geçen yıl 40 bin çocuğa ulaştıklarını, bu yıl da 100 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin 1910 yılında kaleme aldığı "Amak-ı Hayal" adlı eserinin tiyatroya uyarlandığı oyun ile 3 Ekim'de yeni sezona "merhaba" diyeceklerini aktaran Eryiğit, ekim ayında 6 prömiyerin olduğunu anlattı.

Eryiğit, tiyatroseverlerden programları takip etmelerini isteyerek, biletlerin hızla tükendiğini, "bilet bulamıyoruz" şikayetleri aldıklarını aktardı.

Satışa çıkar çıkmaz biletlerin satılmasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Eryiğit, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Orhan Asena Tiyatro Festivali'nde bir seyircimiz genel müdürümüze 'Biz neden sadece Orhan Asena Sahnesinde oyun izliyoruz? 500 koltuk yetmiyor Diyarbakır'a. Diyarbakır neredeyse 2 milyon nüfusa sahip.' demişti. O gün genel müdürümüz 'Hemen 2 yeni sahne açıyoruz.' demişti. Biz de hemen sahne araştırdık ve çalışmalara başladık. Kurum olarak seyirciye ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Gidilmedik yer bırakmamaya çalışıyoruz. Türkiye'de sahne sayısına oranladığımızda en yüksek seyirci yüzdesi bizde. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda geçen yıl seyirci patlaması oldu. Bu nedenle ödül olarak 2 sahne daha verildi."