Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
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DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok

35 dakika önce

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yokDİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
DİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Sur ilçesine bağlı Bağıvar Köprüsü yakınlarında perşembe günü arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ı arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Arama çalışmalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Ekiplerin botlarla ve balık adamlarla yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. 3 gündür nehir kenarından ayrılmayan Muhammed'in yakınlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.
DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
Dicle, Güncel
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