DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yokDİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Dicle
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
DİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Sur
ilçesine bağlı Bağıvar
Köprüsü yakınlarında perşembe günü arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ı arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Arama çalışmalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı balık adamlar, AFAD
ve UMKE ekipleri katıldı. Ekiplerin botlarla ve balık adamlarla yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. 3 gündür nehir kenarından ayrılmayan Muhammed'in yakınlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.
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