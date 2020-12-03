DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi hastanesi HES kodu uygulamasına geçti - Son Dakika

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, girişte çalışanlar ve vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu getirdi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, çalışanlar ve vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınıyor. HES kodu uygulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AA muhabirine, vatandaşın daha güvenli bir ortamda hastaneye girebilmesi adına uygulamayı önemli bulduğunu söyledi.

Hastanenin dezenfeksiyonunu da aksatmadan yaptıklarını belirten Akdağ, metrekare hesabına göre kişi kabul ettiklerini ve ateş ölçümü yapılan vatandaşı dezenfektan kullanımına yönlendirdiklerini ifade etti.

Hastaneye gelen vatandaşların HES kodlarını almalarını isteyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Başta onkolojik kalp hastaları olmak üzere acil hastalarımız mevcut. Çevre illerden, Batman'dan, Şırnak'tan gelen çok ciddi hasta potansiyelimiz var. Bu hastaları tedavi ederken aynı zamanda bu uygulamayla onları koruma yönünde önemli bir yaklaşımımız var. Halkımız da çok memnun. İlk günde bir yoğunluk oldu, bugün itibarıyla yoğunluk azaldı. HES sayesinde koruyucu tedbirler anlamında