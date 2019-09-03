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Diyarbakır diyarbakır'da hdp önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı

9 saat önce

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (2)BİR ANNE DAHA OTURMA EYLEMİ BAŞLATTIHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP'lilerce terör örgütü PKK'ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin...

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (2)

BİR ANNE DAHA OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP'lilerce terör örgütü PKK'ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

HDP'LİLER İLE AİLELER ARASINDA GERGİNLİK

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin diye bağırarak tepki gösterdi.

Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çetinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
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