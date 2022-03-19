(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

19.03.2022 12:40

(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu Diyarbakır'da dün gece kısa süreliğine etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü.

(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün gece kısa süreliğine etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü.

Mart ayının ortalarını bitirmesine rağmen Diyarbakır'da soğuk havalar etkisini sürdürürken, aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha gerçek oldu. Hafta boyunca yurt genelinde yer yer kara dönüşen yağışlı hava, Güneydoğu Anadolu illerinde de etkisini hissettirmeye başladı.

Diyarbakır'da günlerdir aralıklı süren karla karışık yağış, dün gece yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Mart ayının bitmesine rağmen kenti etkisinin altına alması vatandaşları şaşırtırken, kısa sürede araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri söz konusu kar yağışlarının kentin kuzey doğusunda bulunan yüksek kesimlerde etkili olacağını ve şehir merkezinde ise ara ara kar geçişleri olacağını bildirdi.

(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
(DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500
Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı

Diyarbakır, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: (DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement