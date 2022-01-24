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Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı - Son Dakika

Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı

24.01.2022 13:57

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lisesi öğrencileri, silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lisesi öğrencileri, silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Uyanış Gençlik" temasıyla faaliyet gösteren öğrenciler, Okkan'ı şahadetinin 21. yılında andı.

Okkan'ın şehit edildiği yerde bir araya gelen öğrenciler, özgeçmişini okuduğu Okkan ve tüm şehitlere dua etti.

Anma etkinliği, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı
Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı
Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Gaffar Okkan, Saldırı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı - Son Dakika


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