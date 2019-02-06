Diyarbakır-Diyarbakırlı Öğrenciler Çanakkale'ye Uğurlandı

Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandıDiyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında 40 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı



Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında 40 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı çerçevesinde yürütülen 'Biz Anadolu'yuz' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin öğrencinin, ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlayarak, kardeşlik köprüsünün kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar 6 bin 271 öğrenci ve görevlinin yararlandığı projede dün akşam saatlerinde 40 öğrenci, beraberlerindeki görevlilerle Çanakkale'ye uğurlandı.



'HEDEF 6 BİN ÖĞRENCİ'



Uğurlama öncesi Diyarbakır Havalimanında bir tören düzenlendi. Törene Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu anlamdaki yönetiminde Diyarbakır'ın da dahil olduğu illerimizden Türkiye'nin her bir tarafı güzel olan illerine öğrencilerimizi gönderiyoruz. Oradan da bize öğrenciler geliyor. Yaklaşık 5 bin evladımızı hem İstanbul'da hem Çanakkale'de göndermiş olduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz en az 6 bin öğrencimizi göndermek. Çanakkale, tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası. Çanakkale savaşlarında bu ülkenin her bir köşesinden gelen vatan evlatlarının vatanını devletini bayrağını korumak için savaştığı ve şehit düştüğü bir yer. Nasıl büyük bir millet ve devlet olduğumuzu, düşmana ve ihanet karşı nasıl bir onurlu ve şerefli bir duruşla savaşıp şehadete erdiğini göreceksiniz dedi.



İlk defa uçağa bineceğini belirten 8'nci sınıf öğrencisi Evin Kaymaz ise İlk defa şehir dışına çıkacağım. İlk defa arkadaşlarımla güzel anlar geçireceğim. Bunun için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

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