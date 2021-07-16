DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu önünde 15 Temmuz gecesinde yaşananların yer aldığı "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, ihanetle başlayan 15 Temmuz gecesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve milletin dik duruşu ile sabaha zafer ile uyandıklarını söyledi.

Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü olduğunu ve farklı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ve Askeri Çoban'ın kabirlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Biz, 15 Temmuz ile ilgili iki şeyi unutmayacağız. Birincisi o gece hayatlarıyla fedakarlık yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız. Bir de o gece milletin tankını, topunu, uçağını, helikopterini çalarak millete ihanet eden hainleri unutmayacağız. İşte bu sergide o gece milletimizin yaşadığı, milletimizin başkaldırısını ve direnişi gösteren resimlerden oluşan bir sergiyi hep birlikte açacağız."

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı

Anma yürüyüşü düzenlendi

Açılışın ardından Vali Karaloğlu, beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşlar, Keçi Burcu önünden başlayan yürüyüş, "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi önünde son buldu.

Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte bando ekibi de yer aldı.