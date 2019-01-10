Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Dizi Oyuncusu Çıktı

Diyarbakır Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Dizi Oyuncusu Çıktı

1 saat önce

Diyarbakır merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K. olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K. olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktaran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Tutuklananlardan, çetenin lideri olduğu iddia edilen Hüseyin K.'nın, dizi oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.'nın, bir dönem izlenme rekorları kıran bir dizide doktor karakterini canlandırdığı belirtildi. Hüseyin K.'nın, 2014 yılında sahibi olduğu şirketin battığını öne sürüp, yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:20:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Dizi Oyuncusu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]