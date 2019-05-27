Son Dakika Haberleri: Diyarbakır DSİ Spor U14 şampiyon oldu

Diyarbakır DSİ Spor U14 şampiyon oldu

2 saat önce

Van'da gerçekleşen U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarını Diyarbakır DSİ Spor şampiyon olarak tamamladı.

Diyarbakır DSİ Spor U14 şampiyon oldu, System.String[]
Van'da gerçekleşen U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarını Diyarbakır DSİ Spor şampiyon olarak tamamladı.

Şırnak Silopi Belediye, Iğdır 76 Kanaryaspor ve Bitlis Tatvan takımlarıyla aynı grupta yer alan Diyarbakır DSİ Spor, tüm rakiplerini dize getirerek, mutlu sona ulaştı. İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanan 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.

1. kademe müsabakalarını birinci olarak tamamlayan Diyarbakır DSİ Spor, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı tarih ve merkezde 2. kademe müsabakalarına katılacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

DSİ Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Tanış, U14'te hedeflerinin Türkiye finallerine katılma olduğunu söyledi. Tanış, "1. kademe müsabakalarını istediğimiz gibi sonuçlandırdık. Şimdi önümüzde 2. kademe müsabakaları var. 2. Kademe maçlarını da başarılı bir şekilde sonuçlandırıp, Türkiye finallerine adımızı yazdırmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin en iyi ilk üç takımı arasına girmektir. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.

Tanış, kendilerine her türlü desteği veren ve yanlarında yer alan yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerini ilettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:49 Kaynak: İHA
Van, Diyarbakır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dicle Nehri'nde Boğulan Gencin 15 Gün Önce Askerden Geldiği Ortaya Çıktı Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Diyarbakır'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır DSİ Spor U14 şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]