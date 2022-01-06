Diyarbakır DÜ'de kitap mezadı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında düzenlenen "Kitap Mezadı" bu ay Dicle Üniversitesinde (DÜ) yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Yaşam Merkezinde gerçekleşen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Münir Karaloğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Programda, açık artırma ile satışa çıkan kitaplar protokol üyeleri tarafından satın alınarak, öğrencilere hediye edildi.

Her ay farklı mekanlarda düzenlenen ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kitap mezadı, özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmek ve elde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenleniyor.

Mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okunan kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı sağlanıyor.

Kitapseverler, eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor.