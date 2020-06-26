DİYARBAKIR Dünyada ilk kez Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 hastasının... - Son Dakika

DİYARBAKIR Dünyada ilk kez Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 hastasının...

DİYARBAKIR Dünyada ilk kez Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 hastasının akciğerlerine ve kan dolaşımına ultra viyole ışın tedavisi uygulandı.

DİYARBAKIR Dünyada ilk kez Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 hastasının akciğerlerine ve kan dolaşımına ultra viyole ışın tedavisi uygulandı

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Dünyada ilk kez Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 hastasının... - Son Dakika

Son Dakika

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