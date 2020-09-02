Son dakika haberleri... DİYARBAKIR 'Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR 'Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Son dakika haberi: "Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor"DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kent merkezinden geçen demir yolunun etrafına duvar örüleceği ve bu duvarın kenti ikiye ayıracağını öne sürerek...

"Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kent merkezinden geçen demir yolunun etrafına duvar örüleceği ve bu duvarın kenti ikiye ayıracağını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Çalışmaya ilişkin Devlet Demiryolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'kent, duvarla ikiye bölünüyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, yapılacak çalışmada, demir yolunun geçiş güzergahı duvarla değil, panel çitle örülüp, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Diyarbakır'da başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Devlet Demiryolları'nın tren raylarının kenarına duvar örüp, dikenli telle kapatacağı ve bu çalışmayla kentin ikiye bölüneceği iddia edildi. Demiryolunda yapılan çalışmaları yerinde görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA), iddialar ve çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DUVAR ÖRÜLMESİNİ, DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI TALEP ETMİŞ

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 8 Ağustos 2019'da, Malatya'daki Devlet Demiryolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak, kent merkezinden geçen demir yolunun bazı bölgelerinde 'can ve mal güvenliği'nin sağlanması için ihata duvarının yapılmasını talep ettiği öğrenildi. Talepler üzerine bölge müdürlüğü, Diyarbakır'daki demir yolu güzergahında inceleme başlattı. İncelemeler sürerken, Malatya'daki Devlet Demiryolları 5'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Diyarbakır'a gelerek DTSO'da birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle toplantı yaptı. Toplantıda demir yolunda yapılacak çalışmayla ilgili STK temsilcilerine bilgi verilip, görüşlerine başvuruldu. Toplantının ardından Devlet Demiryoları yetkilileri, STK temsilcileriyle yapılacak çalışmaları sahada inceledi. STK temsilcilerinin görüşleri de alındıktan sonra 10 kilometrelik hat kenarında yapımına başlanan panel çitin, iddiaların aksine 30 cm bodur beton üzerine, dikenli ya da jiletli telin olmadığı, aksine yaya geçitlerinin olduğu panel çit şeklinde yapılacağı öğrenildi. Bu uygulamanın Türkiye'nin birçok bölgesinde yapıldığı yetkililerce ifade edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI, STK'LAR TEPKİLERİNİ BİLDİRDİ

İnsan popülasyonu ve araç yoğunluğunun fazla olduğu hat üzerinde, daha önce önlem alınmadığı için birçok ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldiğini anlatan yetkililer, çalışmayla bu kazaların önleneceğinin amaçlandığını bildirdi. Çalışmaya başlanıldıktan sonra Diyarbakır'daki STK'ların iddia ettiği 'Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor' açıklamasının provokasyon olduğunu söyleyen yetkililer, bu çalışmanın ilk aşamasından bu yana STK'ların görüşlerini aldıklarını bildirdi. Yetkililer, yaptıkları çalışmayla STK'ların kendilerine teşekkür ettiklerini hatırlatarak, çalışmanın Diyarbakır'a yapılacak önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

BİRÇOK NOKTADA YAYA GEÇİDİ YAPILACAK

İddia edilen bir diğer konu ise yapılacak çalışmaların ardından duvarın diğer tarafında kalacak okul ve bazı yaşam alanlarına ulaşımın kesileceği oldu. Bu iddialara da yanıt veren yetkililer, demiryolu güzergahına birçok noktada yayalar için yapılacak geçitlerin projede yer aldığını bildirdi.

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR 'Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DİYARBAKIR 'Diyarbakır duvarla ikiye bölünüyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika

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