Son Dakika Haberleri: Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan ve 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp Hakkari...

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan ve 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp Hakkari...

3 saat önce

IHAAW101228-ASA/25-01-2019- Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan ve 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp Hakkari..., System.String[]
IHAAW101228-ASA/25-01-2019

- Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi. 25.01.2019 10: 12: 28 TSI
NNNN - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Hakkari, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa
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