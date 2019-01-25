Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan ve 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp Hakkari...
3 saat önce
IHAAW101228-ASA/25-01-2019- Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.
IHAAW101228-ASA/25-01-2019
- Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi. 25.01.2019 10: 12: 28 TSI
NNNN - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
Cezaevinde Açlık Grevi Yapan HDP Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle