Diyarbakır ekibi selden zarar gören Artvin'de çalışmalara başladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Artvin'de yaşanan selin yaralarını sarmak için çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, Artvin'de yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalara destek olması amacıyla 2 araç ve 8 personelden oluşturulan ekip, kente ulaştı.

DİSKİ, Arhavi ilçesinde, sel felaketi sonrası altyapıda yaşanan sıkıntıları gidermek için balçık dolan ev, iş yeri, cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı çalışmalara destek veriyor. İlçede yaşam normale dönene kadar ekipler, çalışmalara destek vermeye devam edecek. - DİYARBAKIR