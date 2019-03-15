Diyarbakır-Elazığ Karayolu Üzerinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bir Plastik Fabrikasında...
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IHAAW235432-ASA/14-03-2019- Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
IHAAW235432-ASA/14-03-2019
- Diyarbakır- Elazığ
karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2'sinin dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 14.03.2019 23: 54: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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