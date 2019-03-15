Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-Elazığ Karayolu Üzerinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bir Plastik Fabrikasında...

Diyarbakır-Elazığ Karayolu Üzerinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bir Plastik Fabrikasında...

29 dakika önce

IHAAW235432-ASA/14-03-2019- Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Diyarbakır-Elazığ Karayolu Üzerinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bir Plastik Fabrikasında..., System.String[]
IHAAW235432-ASA/14-03-2019

- Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2'sinin dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 14.03.2019 23: 54: 32 TSI
NNNN - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Elazığ, Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, 3. Sayfa
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