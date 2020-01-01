Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
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Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

6 saat önce

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu, System.String[]

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.

Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Tekin, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi. Şehriban ve Sekvan Algül çiftinin normal doğumla yeni yılın ilk dakikalarında kız çocukları dünyaya geldi.

Anne Şehriban Algül, 2 kilo 740 gram doğan kız çocuklarına "Ezmira" ismini verdiklerini söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni doğan Ezmira bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti.

Pehlivan, "Aileye ve bebeğe sağlık mutluluk esenlik diliyorum." diyerek, bebeğe çeyrek altın taktı.

Elazığ

Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

Diyarbakır, Elazığ, Şırnak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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