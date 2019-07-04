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Diyarbakır-Elazığ yolunda kaza: 1 yaralı

2 saat önce

Diyarbakır-Elazığ yolunda kaza: 1 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ yolunda kaza: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yolundan Diyarbakır istikametine gelen 21 DD 646 plakalı otomobile sağ taraftan gelen 06 BA 7157 plakalı otomobil yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır-Elazığ yolunda kaza: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa
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