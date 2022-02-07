Üye Girişi
Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak - Son Dakika

Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak

07.02.2022 15:59
Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini alacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT'te tanıtılacak.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlanacağı turizm ve seyahat fuarına Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katılacak.

İstanbul'da 9-12 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda Diyarbakır'ın tanıtımı, 207 metrekare alan üzerine gerçeğine uygun olarak ölçeklendirilip iki katlı olarak inşa edilen Keçi Burcu şeklindeki stantta gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerinin de sergileneceği fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi verecek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapacak.

YORUMLAR
500

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:04:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement