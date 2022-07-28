ÖZEL-HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA DİYARBAKIR'DA TOMA'LAR, OLASI YANGINLARA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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ÖZEL-HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA DİYARBAKIR'DA TOMA'LAR, OLASI YANGINLARA HAZIRLANIYOR

28.07.2022 11:48
ÖZEL-HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA DİYARBAKIR'DA TOMA'LAR, OLASI YANGINLARA HAZIRLANIYOR

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, artık itfaiye ekiplerine destek olarak meydana gelebilecek yangınlara hazırlanıyor.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, artık itfaiye ekiplerine destek olarak meydana gelebilecek yangınlara hazırlanıyor. Kentin birçok noktasında 7 gün 24 saat göreve hazır şekilde bekleyen TOMA'ların sürücülerine verilen manevra ve yangına müdahale eğitimi havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan TOMA'lar, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla artık itfaiye ekiplerine destek olarak olası ev, iş yeri ve orman yangınlarına hazırlanıyor. Kayapınar ilçesinde Diyarbakır Stadyumu yerleşkesinin bulunduğu alanda TOMA sürücülerine, uzman polisler tarafından manevra ve yangın eğitimleri verilerek, her an göreve hazır olmaları sağlanıyor. Alanda, görevli personelin oluşturduğu güvenli alanlarda yakılan ateşlere kısa sürede müdahale ve belirli mesafelerle konulmuş dubaların arasından verilen manevra eğitimi, havadan da görüntülendi. Kentin birçok noktasında 7 gün 24 saat göreve hazır bekletilen ve su kapasitesi ise 5 ton olan TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek olarak birçok ev, iş yeri ve anız yangınına da müdahalede bulundu.

FABRİKA YANGININDA TOMA'LAR 550 TON SU KULLANDI

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 Haziran'da 550 kişinin çalıştığı kozmetik fabrikasının ham madde bölümünde çıkan ve 50 kişinin dumandan etkilendiği yangında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 21 TOMA, ekiplere destek amacıyla bölgeye sevk edilmiş, soğutma çalışmalarıyla birlikte toplamda 550 ton su ve 900 litre köpük kullanmıştı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL-HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA DİYARBAKIR'DA TOMA'LAR, OLASI YANGINLARA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

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