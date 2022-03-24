Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı" - Son Dakika
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı"

24.03.2022 10:04

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı

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Diyarbakır, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: (Sanayi sitesindeki patlama) Muhtemelen kaza. 7 vatandaşımız yaralı" - Son Dakika
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