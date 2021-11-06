DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: TÜM SUÇLARIN DİYARBAKIR'IN GÜNDEMİNDEN ÇIKMASINI İSTİYORUZ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da 120 saatlik motosiklet eğitimlerini tamamlayan 14 polis memuru için sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, tüm suçların kentin gündeminden çıkması için çalıştıklarını söyledi. Aşkın "Bu kent hak ettiği huzur ve güven ortamına ulaşsın istiyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin verdiği 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi'ni başarı ile tamamlayan 14 polis memuru için sertifika töreni düzenlendi. Diyarbakır Stadyumu'nun yanında düzenlenen törene, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve polis memurları katıldı. Sertifikalarını alan polisler, motosikletle yıldız daire, tehlikeli viraj ve engelden kaçış gösterileri yaptı.

'HİÇBİR KADINIMIZ HAYATINI KAYBETMEDİ'

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, tüm suçların Diyarbakır'ın gündeminden çıkmasını istediklerini belirterek, "Son 3 ayda Diyarbakır içinde sadece 4 kasten adam öldürme suçu meydana geldi. Hiçbir kadınımız hayatını kaybetmedi. Motosikletli timlerimizin belki katkısı bu olacak. Bir kadın 'imdat' dediğinde koşup hayatlarını kurtaracağız. Sadece kadınlar değil, ihtiyacı olan herkese koşacağız. Bu nedenle motosiklet çok önemli. Diyarbakır'da hırsızlık suçlarında son 2 ayda çok ciddi bir azalma oldu. Geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 50'ye yakın hırsızlık suçlarında azalma yaşandı. Hırsızlık suçlarının faillerinin yakalanmasında da çok büyük artışlar oldu. Neredeyse hırsızlık suçlarında her 2 suçtan birinin failini yakalayabilecek duruma geldik. Tüm suçların Diyarbakır'ın gündeminden çıkmasını istiyoruz. Bu kent hak ettiği huzur ve güven ortamına ulaşsın istiyoruz. Devam eden 'Narko Alan Projesi' kapsamında merkez ilçelerde çok sıkı tedbirler aldık. Yaklaşık bin 200 amir ve memurla yaptığımız uygulama kentte memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından İl Emniyet Müdürü Aşkın, motosiklete binerek sertifikalarını alan polislerle şehir turu yaptı.