Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, güzergahında gördüğü bir kahvehanede aracından inerek vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, masalarına gelip bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir'den Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Hüseyin Aşkın, Kayapınar ilçesinde bir engelli vatandaşı ziyareti dönüşünde Huzurevleri Mahallesinde güzergahında bulunan bir kahvehanede vatandaşları görünce aracından inerek bir süre oturdu. Görevi devraldıktan sonra fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, kentin güvenliği konularında vatandaşları dinledi. Polisin çalışmaları hakkında vatandaşların fikirlerini alan Emniyet Müdürü Aşkın, daha sonra sorun ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlarla bir süre oturup sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sorunlarını Emniyet Müdürü Aşkın'a anlatan vatandaşlar, "Emniyet müdürümüzü görünce önce şaşırdık. Bir süre bizi dinleyerek kent güvenliği konusunda fikrimizi aldı. Ayrıca bizleri de dinledi. Bu ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etti. Bizimle oturup sohbet eden emniyet müdürümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR